Eerste groeibos aangelegd in Diepenbeek

Een variatie van 200 zwarte els, 300 haagbeuk, 200 vogelkers en 300 zomereik zorgen voor een volwaardig bos. De plantactie in Diepenbeek is een samenwerking tussen huisvandeMens Hasselt, deMens.nu en Natuurpunt Diepenbeek. In 2021 werd er door deMens.nu (de koepel van de vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel) meer dan 13.000 euro opgehaald om bomen te planten. “We willen van het lentefeest en feest vrijzinnige jeugd een duurzaam verhaal maken. Naar analogie van de geboortebossen werken we samen met Natuurpunt om groeibossen aan te leggen. Wie een lentefeest of feest vrijzinnige jeugd viert, kan voor 8 euro één boompje laten planten in een groeibos. Een symbolisch gebaar, maar ook een concrete actie in de strijd tegen klimaatopwarming”, zegt Bert Goossens, educatief medewerker deMens.nu