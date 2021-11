Dialectkalender van Veldeke ligt te koop bij Avansa

Deze 'Limburg-almenak' is ondertussen toe aan zijn 21ste jaargang, dankzij het monnikenwerk van redacteur Theo Van Dael. Zo legt hij een stukje historisch erfgoed vast. Spreekwoorden en gezegden verschillen vaak van dorp tot dorp. Soms hangen ze samen met specifieke gebeurtenissen of lokale kenmerken. Deze talige rijkdom gaat verloren als hij niet wordt doorgegeven aan de volgende generaties of wordt vastgelegd. De kalender verschijnt in een oplage van 500 exemplaren, en siert zo menige keukenmuur of werkplek. Plaatselijk wordt hij verspreid als relatie- of nieuwjaarsgeschenk. Sinds enkele dagen ligt hij te koop bij Avansa (vroeger Vormingplus) in de Cellebroedersstraat 13-15 van Hasselt, elke werkdag van 9.30u tot 12.30u en 13.30u tot 16u. Hij kost 10 euro. Gelieve wel gepast geld mee te brengen.(foto: Freddy Scheepers)