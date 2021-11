Dana Winner wint Golden Hasselt Award

Het was de inmiddels 82-jarige Hasselaar Frans Billen die dit initiatief in 2018 opstartte. Bedoeling is om een artistiek persoon in de schijnwerper te plaatsen die Hasselt op een bijzondere wijze op de kaart heeft gezet. Het is een representatieve jury die jaarlijks een award winnaar aanduidt. Intussen ontvingen Matteo Simoni en Axelle Red een Golden Hasselt Award, naast Jos Tuts die met een Lifetime Achievement Award bekroond werd. In lijn met de coronaregels schoof een talrijk opgekomen publiek in feestzaal Lorka aan tafel aan voor een galadiner met optredens van bekende artiesten. Het programma van de feestelijke avond werd gepresenteerd door Cynthia Reekmans die ook de bindteksten voor haar rekening nam. De dames van dansschool Level Up zorgden voor het nodige Broadwaygehalte en er waren gesmaakte optredens van Yannick Bovy begeleid door een 14-koppige Yentl Big Band, Emmy d’Arc, de Surplusband met Vittorio Simoni achter het drumstel, Marijn Devalck, minister van Staat Willy Claes als pianist en PXL-baas Ben Lambrechts die zich tot een talentvol blueszanger ontpopte. Last but not least greep Frans Billen zelf naar de micro om in duet met Yannick Bovy het bekende ‘When you’re smiling’ te zingen. (Foto's: Michèle Stappers)