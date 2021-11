“Prinses Charlène bijna dood na operaties”

Dat de gezondheid van prinses Charlène van Monaco te wensen overlaat, blijkt wel uit het feit dat ze onlangs is opgenomen in een kliniek om aan te sterken na haar keel-, neus- en oorinfectie die ze eerder dit jaar had. Maar volgens Page Six was het zelfs zo erg gesteld met de vrouw van prins Albert van Monaco dat ze er bijna niet meer was geweest.

Een bron weet aan de entertainmentmagazine te melden dat er in de media positiever over de gezondheid van Charlène werd bericht dan die in werkelijkheid zou zijn geweest. “Het is niet eerlijk dat gedaan wordt alsof ze een soort mentaal of emotioneel probleem heeft”, aldus de insider. “We weten niet waarom het paleis bagatelliseerde dat ze bijna doodging in Zuid-Afrika”, doelend op Charlènes thuisland waar ze het afgelopen halfjaar noodgedwongen moest verblijven vanwege meerdere operaties voor de infecties.

De prinses zou volgens de bron zes maanden geen vast voedsel hebben kunnen eten als gevolg van de operaties die ze moest ondergaan. “Ze kon alleen vloeistoffen door een rietje naar binnen krijgen, dus ze is bijna de helft van haar lichaamsgewicht verloren.”

Volgens Page Six zou Charlène in ieder geval ’absoluut niet kampen met zware mentale gezondheidsproblemen’. “Ze is oververmoeid van zes maanden aan operaties en niet kunnen eten als gevolg daarvan. Ze miste haar kinderen en man enorm toen ze vastzat in Zuid-Afrika.”