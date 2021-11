Golfers kunnen meer miljoenen verdienen in 2022: PGA voelt hete adem van concurrerend circuit uit Saudi-Arabië

Het Noord-Amerikaanse golfcircuit (PGA) heeft maandag een duidelijke verhoging van de dotaties en bonussen van bepaalde toernooien in 2022 aangekondigd, voornamelijk voor de meest lucratieve naast de vier majors. Op die manier wil de PGA een antwoord bieden op het project van een concurrerend circuit dat gefinancierd wordt door Saudi-Arabië.

Alle inkomsten voor de spelers zullen in 2022 uitkomen op 838 miljoen dollar (745 miljoen euro), tegenover 633 dit jaar (563 miljoen euro). Volgend jaar wordt rekening gehouden met 427 miljoen dollar (380 miljoen euro) aan prijzengeld. De jaarlijkse bonus van 10 miljoen dollar voor de 10 beste spelers van het circuit tijdens het reguliere seizoen wordt verdubbeld tot 20 miljoen dollar (17,8 miljoen euro).

Op deze manier wil de PGA het hoofd bieden aan een nieuwe concurrent, de Super League. Die wordt gefinancierd door een fonds uit Saudi-Arabië, in samenwerking met de Asian Tour. Het project, dat geleid wordt door de voormalige nummer 1 van de wereld Greg Norman, is van plan om tien nieuwe toernooien te lanceren in Azië, het Midden-Oosten en Europa.