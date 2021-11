‘Familie’-actrice Annie Heyvaert kritisch na ontslag Gunther Levi: “Je kan kijkers ook te véél choqueren”

LEES OOK. Vaste waarde Gunther Levi wordt na 22 jaar trouwe dienst aan de deur gezet bij ‘Familie’

Gunther Levi speelt sinds de begindagen van de soap Peter Van den Bossche, lid van de belangrijkste familie in de reeks. Dat net hij aan de deur gezet wordt, zorgt voor wrevel. Heyvaerts noemt het “een vreselijke beslissing”. Vooral de verklaring dat makers willen choqueren met het vertrek van Peter, valt niet in goede aarde. “Sorry, maar als dit dan de beste piste is, dan getuigt dat van een gebrek aan creativiteit bij de schrijvers. Triest, hoe ze doorgaans tekortschieten op dat vlak.”

De actrice gelooft dat fans weleens massaal kunnen afhaken na het vertrek van nog een Van den Bossche. “Je kan de kijkers ook te véél choqueren hè. Ach, wat kan ik doen? Straks ben ik zelf misschien aan de beurt (zucht). Ze doen maar, denk ik intussen.”

Intussen verzamelde een Facebookgroep van fans die eisen dat Gunther Levi en Martine Jonckheere in Familie blijven al bijna tienduizend leden. Ook op de set zorgt het ontslag van Levi voor onrust, vertelt een bron aan Dag Allemaal. Want als een Van den Bossche moet vertrekken, is niemand nog zeker van zijn job. Vooral omdat de acteur nooit voor problemen zorgde op de set. “Hij is de perfecte professional, een heel gemakkelijke gast om mee te werken. Onbegrijpelijk.”

LEES OOK. Facebook-groep en petitie om Gunther Levi en Martine Jonckheere in ‘Familie’ te houden: “Geen Peter, geen ‘Familie’