Kevin Spacey verliest proces tegen “House of Cards” en moet 31 miljoen dollar betalen

Het productiehuis Media Rights Capital (MRC) eiste een schadevergoeding voor de verloren inkomsten als gevolg van Spaceys vertrek uit de hitserie. In de gepubliceerde documenten legt MRC uit dat het bedrijf de acteur schorste na de beschuldigingen en een intern onderzoek instelde, waaruit bleek dat Spacey zich inderdaad schuldig had gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. MRC zegt niet op de hoogte te zijn geweest van enig wangedrag, voordat de beschuldigingen aan het adres van Spacey de kop opstaken.

Spacey speelde vijf seizoenen lang de rol van de gewetenloze politicus Frank Underwood. Tijdens het filmen van het zesde seizoen beschuldigde de acteur Anthony Rapp hem ervan seksuele avances gemaakt te hebben in 1986, toen Rapp veertien jaar oud was. Dat gebeurde enkele weken nadat de Amerikaanse media The New York Times en The New Yorkers het grensoverschrijdend gedrag van Hollywoordproducent Harvey Weinstein aan het licht brachten en de #MeToo-beweging aan kracht toenam.

Het vertrek van de intussen 62-jarige Spacey dwong MRC om de serie te reorganiseren: het script moest worden herwerkt om Spaceys personage uit te sluiten en het zesde sezoen moest van dertien naar acht afleveringen worden teruggebracht.