Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst scherpt rijvaardigheid van jonge autobestuurders aan

De Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst wil de rijvaardigheid van jonge automobilisten verbeteren en organiseerde daartoe samen met opleidingscentrum Pro Move op het circuit van Zolder een training in rijvaardigheid. Meer dan 250 jongeren van 18 tot 23 jaar uit de drie partnergemeenten deden eraan mee.

Tijdens een cursus van 4 uur kregen de jongeren een training rond defensief rijden, rij- en slipvaardigheid, ontwijkmanoeuvres en sturen. Na de theorie volgde de praktijk waarbij de jongeren de kans kregen om samen met een rijinstructeur het terrein op te gaan en enkele ontwijkmaneuvers in de praktijk te leren.

Elien Severens, jeugdconsulent gemeente Riemst: “We organiseren deze rijvaardigheidscursussen om jongeren weerbaarder te maken wanneer ze in het verkeer moeilijke situaties tegenkomen. Denk maar aan watergladheid of plotse sneeuwval. Die weersomstandigheden worden op het parcours gesimuleerd zodat de jonge bestuurders meteen een eerste praktijkervaring kunnen opdoen.”

Omdat de eerste 12 sessies met 216 deelnemers meteen volzet waren, werden er twee extra sessies gepland: op zaterdag 20 november en zaterdag 4 december. Mark Vos, burgemeester van Riemst: “Op deze manier krijgen in totaal 252 jongeren uit Riemst, Bilzen en Hoeselt de kans om hun rijvaardigheid te verbeteren. Dankzij een financiële tussenkomst van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst wordt de cursus aangeboden aan slechts 25 euro per persoon. Dat is ongeveer een vijfde van de gebruikelijke prijs.”

De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst scoort al jaren het beste van Limburg wat betreft het aantal ongevallen per 1.000 inwoners, maar dat is geen reden om minder te investeren.

Johnny Greyn, inspecteur politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst: “Dat er zoveel jongeren deelnemen toont aan dat ze begaan zijn met hun eigen veiligheid en die van anderen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat rijvaardigheid iedereen aanbelangt, financiert de politiezone naar jaarlijkse gewoonte deze training. We grijpen die momenten ook aan om de invloed van ‘snelheid’ en ‘rijden onder invloed’ aan te kaarten. Na de cursus ontvangt elke bestuurder een grondige evaluatie en een rijvaardigheidsattest. Met dit attest maken ze bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kans op een korting van 10 tot 15 procent op de autoverzekering. Al is het belangrijkste natuurlijk dat jonge bestuurders uit Bilzen, Hoeselt en Riemst weerbaarder gemaakt worden in het verkeer.”