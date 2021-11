NBA. Brooklyn klopt Cleveland en is alleen leider, Phoenix wint al voor de 13de keer op rij

Brooklyn heeft maandag in de NBA een 112-117 zege geboekt bij Cleveland. Na de verrassende 77-109 nederlaag van Chicago tegen Indiana zijn de Nets nu alleen leider in de Eastern Conference. Verder wonnen de Phoenix Suns in het Westen voor de 13e keer op een rij.

In de Eastern Conference leidt Brooklyn met 13 zeges en vijf nederlagen. Chicago volgt met 12 overwinningen op 18 wedstrijden. Tegen Cleveland was Nets-ster Kevin Durant goed voor 27 punten, James Harden lukte 14 punten en 14 assists en LaMarcus Aldridge (21 ptn, 11 rbds) leverde een grote bijdrage vanaf de bank.

Phoenix was met 111-115 te sterk voor San Antonio. Op de eerste vier speeldagen gingen de Suns drie keer onderuit, maar sindsdien rijgen ze de zeges aaneen. Devin Booker was maandag goed voor 23 punten, Deandre Ayton deed met 21 punten en 14 rebounds ook zijn duit in het zakje. In de Western Conference moet Phoenix (14z-3n) enkel Golden State (15-2) laten voorgaan.

Milwaukee, de regerende kampioen, won met 123-92 van Orlando. De Bucks leidden bij de pauze met maar liefst 77-36, een clubrecord. In de Eastern Conference staat Milwaukee met 10 zeges en acht nederlagen op de zevende stek.

Uitslagen:

San Antonio - Phoenix 111 - 115

Atlanta - Oklahoma City 113 - 101

Boston - Houston 108 - 90

Sacramento - Philadelphia 94 - 102

Utah - Memphis 118 - 119

Chicago - Indiana 77 - 109

Milwaukee - Orlando 123 - 92

New Orleans - Minnesota 96 - 110

Cleveland - Brooklyn 112 - 117

Washington - Charlotte 103 - 109

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 72,2 18 13 5

2. Chicago 66,7 18 12 6

3. Miami 64,7 17 11 6

4. Washington 64,7 17 11 6

5. Charlotte 57,9 19 11 8

6. Boston 55,6 18 10 8

7. Milwaukee 55,6 18 10 8

8. Philadelphia 55,6 18 10 8

9. New York 52,9 17 9 8

10. Cleveland 50,0 18 9 9

11. Atlanta 50,0 18 9 9

12. Toronto 44,4 18 8 10

13. Indiana 42,1 19 8 11

14. Detroit 25,0 16 4 12

15. Orlando 22,2 18 4 14

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 88,2 17 15 2

2. Phoenix 82,4 17 14 3

3. Utah 64,7 17 11 6

4. LA Clippers 58,8 17 10 7

5. Dallas 56,3 16 9 7

6. Memphis 52,9 17 9 8

7. Denver 52,9 17 9 8

8. Portland 52,9 17 9 8

9. LA Lakers 50,0 18 9 9

10. Minnesota 47,1 17 8 9

11. Oklahoma City 35,3 17 6 11

12. Sacramento 33,3 18 6 12

13. San Antonio 25,0 16 4 12

14. New Orleans 15,8 19 3 16

15. Houston 5,9 17 1 16

Programma van dinsdag:

Detroit - Miami

New York - LA Lakers

Portland - Denver

LA Clippers - Dallas