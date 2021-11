Wout van Aert zet dromende Toon Aerts met beide voeten op de grond: “Weg sfeer”

Toon Aerts werd afgelopen zondag derde in de Wereldbekercross van Koksijde. Door het zand klieven, het blijft de favoriete bezigheid van veel veldrijders...

De crosser uit Rijkevorsel, dit seizoen goed voor overwinningen in Gieten en Zonhoven, wilde zijn liefde voor het zand nog eens extra in de verf zetten en plaatste een bericht op zijn Instagram-pagina.

“Koksijde. Wat hou ik toch van deze zandwedstrijden! Geweldig om te zien dat mijn vaardigheden in het zand elk jaar verbeteren. Ik kijk nu al uit naar de volgende zandstrijd, op het BK in Middelkerke.”

Zowat de allereerste reactie op het bericht van Toon Aerts… eentje van Wout van Aert. De Belgische kampioen, die op 4 december opnieuw het veld induikt, laat met een “Ik ook” weten dat hij in het zand rijden ook wel leuk vindt. “Ja, weg sfeer”, lacht Aerts een beetje groen. Van Aert won vier van de voorbije zes BK’s, waaronder dat van 2017 in Oostende en 2018 in Koksijde.