LeBron James wordt geschorst na het “roekeloos slaan” van tegenstander

Het incident gebeurde in het derde kwart, bij een stand van 78-66 in het voordeel van de Pistons. James en Stewart probeerden beiden een zo goed mogelijke plek rond het bord te bemachtigen bij een vrijworp voor de Lakers. Toen de bal in de basket belandde, zwaaide James wild met zijn arm opzij. Hij raakte daarbij Stewart in het gezicht, die daarna probeerde James aan te v

allen. Stewart werd vanwege zijn agressieve gedrag van het veld gestuurd. De scheidsrechters besloten ook James, die zich wel rustig hield, weg te sturen.

Viervoudig NBA-kampioen James wordt nu voor een wedstrijd geschorst wegens het “roekeloos slaan” van Stewart en het “initiëren van een on-court woordenwisseling”. Daardoor kan James dinsdag niet deelnemen aan de wedstrijd van de Lakers tegen de New York Knicks.

Stewart bleef bebloed achter nadat hij in het gezicht was geraakt door James. De 20-jarige forward van Detroit Pistons reageerde woedend. Hij probeerde meerdere keren om James aan te vallen, wat bijna resulteerde in een vechtpartij. Stewart wordt daarom voor twee wedstrijden geschorst, met verlies van salaris, wegens “het laten escaleren van een woordenwisseling”.