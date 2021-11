Coronacijfers blijven stijgen: gemiddeld meer dan 15.000 besmettingen en 33 doden per dag

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land blijft fors toenemen. Tussen 13 en 19 november raakten dagelijks gemiddeld 15.448 mensen besmet met het virus, een stijging met 54 procent in een week. Dat blijkt dinsdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Op maandag 15 november werden 20.775 besmettingen geregistreerd. Dat is het op één na hoogste dagcijfer over alle coronagolven heen: enkel op 27 oktober 2020 waren er meer nieuwe gevallen (22.221).

In de week van 13 tot 19 november werden dagelijks ruim 103.700 testen afgenomen, 30 procent meer dan een week voordien. De positiviteitsratio van de tests is gestegen naar 15,4 procent. Het reproductiegetal daalt wel lichtjes naar 1,12, maar bevindt zich nog boven de 1, wat betekent dat de epidemie in kracht toeneemt.

Tussen 16 en 22 november werden dagelijks 280 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 19 procent. In totaal liggen nu 3.289 patiënten in het ziekenhuis (+24 procent), van wie er 654 intensieve verzorging nodig hebben (+21 procent).

Ook het aantal sterfgevallen blijft verder toenemen. Tussen 13 en 19 november overleden dagelijks gemiddeld 33,7 mensen aan de gevolgen van Covid-19, 20 procent meer dan een week voordien.

In totaal zijn sinds de start van de pandemie in België al ruim 1,6 miljoen coronabesmettingen vastgesteld en 26.669 overlijdens door Covid-19 te betreuren.

