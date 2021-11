Netwerk van mensensmokkelaars ontmanteld in het Kanaal

Het netwerk, bestaande uit Iraakse Koerden, Roemenen, Pakistanen en Vietnamezen, zocht migranten in kampen in Groot-Sinten (Noord-Frankrijk) en bracht hen per boot naar Groot-Brittannië. Deze boten werden vanuit China, via Turkije en vervolgens Duitsland, naar de Franse kust gebracht.

Volgens het onderzoek, dat in oktober 2020 is begonnen, bracht het netwerk “ten minste 250 personen per maand” over naar Groot-Brittannië. Zij maakten gebruik van vier boten van het type “zodiac”, waarmee ongeveer 60 personen konden worden vervoerd.

Al deze mensen betaalden een “pakketprijs” van 6.000 euro om Groot-Brittannië te bereiken. Op die manier maakten de smokkelaars ongeveer 3 miljoen euro winst. Het parket van Duinkerken heeft nog niet gereageerd op het nieuws.