Octopus, krab en kreeft voelen wél pijn: Britten willen levend koken van kreeft bannen

Een grote overzichtsstudie van de London School of Economics (LSE) is formeel: er is “sterk wetenschappelijk bewijs” dat bepaalde ongewervelden het vermogen hebben om pijn, angst of schade te ervaren. De gevoelens van bepaalde dierenklassen staan al langer ter discussie. Lange tijd is ervan uitgegaan dat alle ongewervelden onbewuste wezens waren. Maar in tegenstelling tot andere ongewervelden hebben tienpotige schaaldieren - waaronder krabben, kreeften, rivierkreeften en garnalen- en koppotigen - inktvissen en octopussen- wel een centraal zenuwstelsel. Dat maakt dat ze wel bepaalde sensaties kunnen ervaren.

Koppotige weekdieren

“Na het bekijken van meer dan 300 wetenschappelijke studies, concludeerden we dat koppotige weekdieren en tienpotige schaaldieren als gevoelig moeten worden beschouwd en daarom binnen de reikwijdte van de dierenwelzijnswet vallen”, zei Dr. Jonathan Birch van de LSE en hoofdonderzoeker van het rapport.

In sommige landen, waaronder Zwitserland, Oostenrijk en Nieuw-Zeeland, is het levend en onverdoofd koken van schaaldieren al illegaal. Als de Britten de ongewervelden toevoegen bij de Animal Welfare Bill komt ook daar een verbod een stap dichter. Mogelijk moeten de dieren eerst met een schok of door afkoeling verdoofd worden. De LSE beveelt bijvoorbeeld aan geen levende dieren meer te verkopen aan amateurs.

De Britse minister van Dierenwelzijn Lord Zac Goldsmith is grote voorstander van een aanpassing van de wet. “Dierenwelzijn wordt terecht in aanmerking genomen bij het ontwikkelen van nieuwe wetten”, zei hij. “De wetenschap is nu duidelijk. ”