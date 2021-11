K-popgroep BTS rijft voor het eerst hoofdprijs binnen op American Music Awards, Taylor Swift breekt haar eigen record

De zeven heren van de K-popgroep BTS zijn al lang geen onbekenden meer op het podium van de American Music Awards, maar afgelopen weekend mochten ze voor het eerst de hoofdprijs in ontvangst nemen. Naast ‘Artiest van het jaar’ namen ze nog twee andere prijzen mee naar huis. Voor de derde keer op rij werden ze uitgeroepen tot ‘Beste popduo of -groep’, hun nummer Butter werd tot ‘Beste popnummer’ uitgeroepen.

De band ontstond in 2013, maar de internationale doorbraak kwam er pas in 2018. Sindsdien volgen de hits en de prijzen elkaar op. Alleen al dit jaar was ze de grote winnaars op de MTV Europe Music Awards en sleepte ze haar eerste Grammy Award – één van de belangrijkste muziekprijzen die er zijn – in de wacht. Zelfs de gepassioneerde fans werden al regelmatig beloond met prijzen à la ‘Grootste fans’.

34 awards voor Taylor Swift

Ook Taylor Swift (31) mag terugblikken op een geslaagde avond. De Amerikaanse zangeres mocht zowel de prijs voor beste vrouwelijke popartiest als die van beste popalbum – weliswaar online – in ontvangst nemen. Daarmee verbrak ze meteen een record, nota bene eentje van haarzelf. Met 32 exemplaren op haar schouw was ze al de artieste met de meeste American Music Awards. Nu ze er 34 heeft staan, blijft die status ongewijzigd.

De status van Taylor Swift als artieste met de meeste AMA’s blijft ongewijzigd. — © Invision

Andere belangrijke prijzen waren voor Olivia Rodrigo (18, nieuwkomer van het jaar), Ed Sheeran (30, beste mannelijke popartiest) en Kanye ‘Ye’ West (44, beste gospelartiest). Ook Cardi B (29) viel in de prijzen. Haar Up werd tot beste hip-hopnummer gekozen. De rapper was tevens de presentatrice van de prijsuitreiking. Nog voor ze een voet op het podium had gezet, had ze al indruk gemaakt op de rode loper, waar ze haar gezicht achter een sluier en een gouden masker verborg.

