Genk

De Limburgse coronatestcentra worden overrompeld. Labo Rigo in Genk test 800 mensen in twee uur tijd. Hier kan je aanschuiven zonder afspraak. Bij andere testcentra moet je dagenlang wachten voor je een afspraak kan vastleggen. Vijftien procent van de mensen die zich laat testen is positief. Het zijn vaak Limburgers zonder symptomen die een hoogrisicocontact hadden en willen weten of ze zelf besmet zijn.