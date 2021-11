Lichaam laatste vermiste van overstromingen in Wallonië mogelijk teruggevonden

Het levenloze lichaam dat enkele weken geleden aangetroffen werd aan de oever van de Ourthe tussen Angleur en Tilff, in de provincie Luik, kan dat zijn van de laatste nog vermiste persoon na de overstromingen van juli in Wallonië. Dat meldt het parket van Luik maandagavond, dat daarmee een bericht van de RTBF bevestigt.

Op 20 oktober werden de menselijke resten aangetroffen door militairen die bezig waren met het opruimen van afval na de overstromingen. “Het lichaam zou overeen kunnen komen met dat van de laatste nog vermiste persoon, maar DNA-analyse moet daarover uitsluitsel geven”, klinkt het bij het parket. Het lichaam zou binnen enkele dagen formeel geïdentificeerd moeten zijn.

De laatste nog vermiste persoon was een zeventiger die in een chalet woonde in Méry. Als hij effectief om het leven kwam, komt de teller na de overstromingen in het Luikse uit op 38 doden.