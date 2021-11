Pelt kent grootste uitbraak van coronabesmettingen in Limburg

Pelt

Pelt is momenteel de hotspot in onze provincie als het om nieuwe besmettingen gaat. Met 660 positieve coronatesten op bijna 33.000 inwoners was er de afgelopen twee weken relatief gezien nergens in Limburg meer virusoverdracht dan in de Pelt. Een overduidelijke reden daarvoor is er niet, zegt burgemeester Frank Smeets. Die vraagt wel meer middelen om de contacttracing te kunnen opschalen, want die loopt achter. Bij de bevolking stijgt de ongerustheid.