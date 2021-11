Amerikaans-Chinees bedrijf investeert 8,5 miljoen in Health Campus in Diepenbeek. — © TV Limburg

Diepenbeek

Amador Bioscience rekruteert 120 biostatistici en -medici voor zijn eerste Europese site, op de Health Campus in Diepenbeek. Het Amerikaanse bedrijf, dat al in China actief is, investeert er tot 8,5 miljoen euro. Dat is een bijzonder dikke vis en een pluim op de hoed van POM Limburg, de economische poot van de provincie. Het hoge niveau van biostatistiek aan de UHasselt wist de Aziatische Amerikanen te overtuigen.