Netflix maakt serie over meesteroplichtster Anna Sorokin: bekijk hier de eerste trailer

Sorokin slaagde er sinds haar aankomst in New York in 2017 in om te doen alsof Anna Delvey was, een rijke Duitse erfgename. Ze vertoefde in de chiqueste milieus en schermde voor betalingen telkens met een fonds van 25 miljoen dollar dat haar vader voor haar zou openstellen, maar dat werd nooit opengesteld. Door te doen alsof slaagde ze erin om 257.000 dollar af te troggelen of te stelen van anderen om haar rijkeluisleventje te kunnen leiden.

Uiteindelijk liep ze tegen de lamp en werd ze tot vier tot twaalf jaar gevangenis veroordeeld voor fraude. Door goed gedrag te vertonen kwam ze na nog geen twee jaar al vrij.

De serie over haar leven gaat Inventing Anna heten, en Julia Garner (27) zal daarin Sorokin vertolken. Vanaf 11 februari 2022 zal ze op Netflix te bekijken zijn. De streaminggigant betaalde haar 320.000 dollar voor haar verhaal. De eerste trailer werd zonet online gezet.