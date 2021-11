“Veel wolken en maxima rond 8°C”

Vandaag wordt het in Limburg een grotendeels bewolkte dag. In het uiterste zuiden van onze provincie kan er mogelijk van tijd tot tijd ruimte komen voor de zon.

De kans op wat kleine druppeltjes is het grootst in het noorden van de provincie. De temperatuur loopt op naar een maximumwaarde in de buurt van 8°C. Er waait hierbij een zwak briesje uit het noorden tot oosten.

In de nacht naar woensdag blijft het betrokken. Regionaal kan er mist ontstaan die in landelijke gebieden mogelijk zelfs dichter dan 100 meter zou kunnen worden. De temperatuur blijft ruim boven het vriespunt.

Bekijk hier het weer voor de komende dagen.