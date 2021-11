HERBELEEF. Plots heeft Maasmechelse meerderheid geen meerderheid meer in gemeenteraad

Een bewogen gemeenteraad dinsdagavond in Maasmechelen kende een al even bewogen einde. Toen Jan Delille (CD&V) de raad moest verlaten bij vier agendapunten wegens belangenvermenging, bleek dat CD&V en Open Vld niet meer over een meerderheid beschikten.

Gemeenteraadsvoorzitter Georges Lenssen (Open Vld) was niet aanwezig en werd in die functie vervangen door partijgenote Ingrid Opsteijn waardoor de meerderheid uit 17 leden (op 33) bestond. Toen Delille aankondigde dat hij bij agendapunten over kerkfabrieken en gemeentewegen even de vergadering verliet, meldde Jos Lambrichts (AdemM) dat de oppositie de vergadering zou verlaten zodat de meerderheid niet meer in aantal was om geldig te vergaderen. “Jullie hebben gekozen om te besturen met een nipte meerderheid, dan moeten jullie maar maken dat ze er ook allemaal zijn”, aldus Lambrichts.

Na wat geharrewar besliste de meerderheid om de vier agendapunten waarbij Jan Delille niet aanwezig mocht zijn, te verdagen naar de volgende raad. Voor de overige agendapunten kon wel vergaderd worden met voldoende (17 van de 33) raadsleden om een beslissing te nemen.

Normaal telt de meerderheid 18 personen, de oppositie telt 15 raadsleden.

(jth,mmd)