“Feestdagen kunnen zonder mondmasker als iedereen gevaccineerd is”: zo ziet Amerikaanse viroloog Fauci de feestdagen

Volgens de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci is het niet nodig om een mondmasker te dragen aan de feestdis tijdens de feestdagen, op voorwaarde dat iedereen aan tafel volledig gevaccineerd is. “Dat is toch wat ik ga doen met mijn familie”, zegt hij. Toch waarschuwt hij net als de experts in ons land om voorzichtig te blijven.

Het is een van dé gespreksonderwerpen onder vrienden en families op dit ogenblik: hoe gaan onze feestdagen eruitzien, nu de coronacijfers met de dag slechter worden? Kunnen we gezellig met z’n allen rond een gourmetstel zitten en drie kussen geven zodra het nieuwe jaar ingaat, of houden we toch beter afstand en ons mondmasker aan?

Volgens de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci zal de vaccinatie daar een erg belangrijke rol spelen. “Wanneer al je familieleden gevaccineerd zijn, moet dat mondmasker echt niet dragen”, zei Fauci op CNN. “Dat is toch wat ik ga doen met mijn familie.”

Als je niet zeker bent of je tafelgenoten gevaccineerd zijn of niet of wanneer je de feestdagen in het buitenland doorbrengt, hou je het mondmasker volgens Fauci toch beter op. “Vaccineer je en geniet van heel makkelijke feestdagen. En als je niet gevaccineerd bent, wees dan heel voorzichtig”, zei hij. “Laat je testen voor je samenkomt, maar dat is geen alternatief voor je laten vaccineren. Het vaccin is een veiligheidsnet dat elke angst kan wegnemen over wat je wel en niet kan doen. Haal de prik en je kan weer genieten van normale interacties met je familie en anderen.”

Wees voorzichtig

In ons land hameren experts op voorzichtigheid tijdens de feestdagen, zelfs wanneer iedereen aan tafel gevaccineerd is. “Eigenlijk moeten we tijdens de feesten dezelfde voorzorgen nemen als vroeger: geen knuffels of kussen geven, zo veel als mogelijk buiten doen en met zo weinig mogelijk mensen afspreken. Denk ook aan het horecaprotocol en pas dat toe tijdens het kerstdiner: draag een mondmasker als je je verplaatst en zorg dat iedereen een vaste plek heeft aan tafel. Want het najaar blijft natuurlijk de meest riskante periode”, zei Steven Van Gucht daar vorige week bijvoorbeeld over.

Maar er is volgens de viroloog ook hoop: “Dit gaat verbeteren en dus loont het echt om extra voorzichtig te zijn, ook tijdens de feesten. Het gaat niet nog jaren zo blijven. Dit jaar zal het al beter zijn dan vorig jaar en dat is een positief puntje dat we niet mogen vergeten.”