Ook Vlaamse muzikanten zijn geen fan van shuffleknop op Spotify: “In een serie val je er ook niet middenin in”

Naar een album van Adele luister je in de volgorde waarin de Britse zangeres het je serveert. Ze dwong de populaire muziekstreamingdienst Spotify om hun veelgebruikte shuffleknop uit te schakelen, waardoor muziekliefhebbers niet meer (gemakkelijk) in een willekeurige volgorde naar de nummers kunnen luisteren. “Zoals het eigenlijk hoort”, klinkt het bij veel Belgische artiesten, die heel wat tijd en denkwerk steken in de juiste opbouw van hun plaat. “Wie naar een serie kijkt, valt toch ook niet in bij episode vier van seizoen drie.”