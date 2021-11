Omstreden makelaar Dejan Veljkovic vraagt opnieuw licentie aan (en zal die tijdelijk krijgen)

De tuchtstraf die de voetbalbond Veljkovic oplegde, werd recent door een Brusselse rechtbank nietig verklaard. De KBVB zal hiertegen niet in beroep gaan wat Veljkovic de kans geeft om zijn licentie als makelaar opnieuw aan te vragen. Hiervoor moet hij zich opnieuw laten registreren. Dat zou in de loop van morgen gebeuren en de bond lijkt niet zinnens stokken in de wielen te steken omdat ze hiermee tegen een uitspraak van een rechter zou ingaan. Bovendien loopt het juridisch onderzoek naar de praktijken van Veljkovic naar zijn eind en worden er binnenkort definitieve uitspraken gedaan, gebaseerd op het volledige dossier. Dat zal opnieuw tot een veroordeling leiden waardoor de vernieuwde licentie van Veljkovic meteen weer zou worden ingetrokken. Bovendien gaat de KBVB er vanuit dat geen enkele club of speler zich wil inlaten met een manager die als spijtoptant handelt in een dossier van matchfixing.