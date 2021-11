LIVE. Amper elf agendapunten op Hasseltse raadszitting

Dinsdagavond vergadert de Hasseltse gemeenteraad met amper elf punten op de erg magere agenda. Daarbij zijn dan ook nog zeven erg technische, weinig boeiende zaken op een zitting die zoals de voorbije maand ‘hybride’ verloopt. De raadsleden kiezen er dus zelfs voor om al dan niet de zitting fysiek of van thuis uit digitaal mee te volgen.

Waar dan ook, het wordt wachten op de twee vragen om enige animo te hebben. Zo wil Philip De Hollogne (Open Vld) weten welke de volgende stappen zullen zijn in het plan van aanpak rond de nog resterende acht Hasseltse voetbalclubs. Hij wil van de sportschepen weten welke sportieve ambities de stad heeft om het Hasseltse voetbal naar een hoger niveau te brengen.

De maandelijkse vraag van Sameer Srivasta (PVDA) gaat over de acute woningnood van sommige Hasselaren die op een lange wachtlijst voor een sociale woning verzeilen. Bovendien, zo zegt raadslid Srivasta, staan in de stad 23 sociale woningen structureel leeg. In 2020 waren er dat zelfs 67 op zeker ogenblik. (dj)