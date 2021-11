Hasselt/Beringen/Tongeren

Volgens de officiële cijfers waren ze zondag met 35.000 betogers in Brussel. Volgens de deelnemers zelf kwamen ze met veel meer op straat tegen de coronamaatregelen. “Het massale protest is in sterke mate het resultaat van slechte communicatie”, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste.