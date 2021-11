Een olympische medaille en een Europees record: het was een grand cru-jaar voor Bashir Abdi (32). Hoewel hij ook al Europees vicekampioen op de 10 kilometer en wereldrecordhouder op de 20 kilometer is, staat er nog wel wat op zijn bucketlist. Nu zijn postolympisch seizoen zoetjesaan opgestart is, begint Abdi al te dromen van deze nieuwe doelen.