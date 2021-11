Nog even en heel Vlaanderen kent Tijmen Govaerts. Hij was al te zien in Girl en Kom Hier dat Ik U Kus, maar binnenkort komen daar de nieuwe film van de Dardenne-broers en de Eén-reeksen Twee Zomers en 1985 bij. Maar eerst is er Govaerts’ hoofdrol in De Kraak, de serie die volgende week op Streamz start.