Mark Cavendish kan alweer lachen na zijn pijnlijke val in de Gentse Zesdaagse

De Zesdaagse van Gent is niet geëindigd zoals Mark Cavendish in gedachten had. De renner van Deceuninck - Quick Step kwam in de afsluitende ploegkoers zwaar ten val en brak daarbij twee ribben en liep een ‘minieme’ klaplong op. Cav verblijft in het UZ in Gent.

LEES OOK.Mark Cavendish houdt twee gebroken ribben en klaplong over aan zware valpartij

Maar voor de viervoudig ritwinnaar in de Tour 2021 lijkt de zon alweer te schijnen. Vanop zijn ziekbed bedankte de 36-jarige Brit uitvoerig de fans voor hun ondersteunende berichten en kon er alweer een kwinkslag af. Cavendish moet vermoedelijk nog enkele dagen in Gent verblijven alvorens hij naar huis kan terugkeren. Hij zou in de ‘nasleep’ van de Gentse Zesdaagse ook zijn nieuw contract bij Patrick Lefevere tekenen. Of dit al gebeurd is of wanneer dit zal gebeuren, is nog niet duidelijk, maar het staat intussen vast dat de ex-wereldkampioen volgend jaar in het truitje van Quick-Step - Alpha Vinyl te bewonderen zal zijn.

(gvdl)