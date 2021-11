Hamont-Achel

In de Leliestraat in Achel is zondagavond een inbraak in een huis ontdekt. De daders hadden ramen en deuren geforceerd. Er werden juwelen gestolen. Even later werd in dezelfde straat een tweede inbraak gemeld. Daar was de deur van een leegstaand pand opengebroken. Er werd niets gestolen. mm