Oude laptops en tablets krijgen een nieuw leven en een nieuwe thuis

Het Huis van het Kind in Heusden-Zolder en Ondernemers voor een warm België gaan samen laptops inzamelen die ze bezorgen aan gezinnen die dit nodig hebben. Door de coronacrisis moesten we allemaal van thuis werken of thuis les volgen. Voor die laatste groep was het toch erg aanpassen, zeker voor kinderen van de lagere school. “We zijn dit project gestart omdat we vaststelden dat heel wat kwetsbare kinderen uit de basisscholen geen laptop in huis hadden om de online lessen te volgen”, zegt Vandenput. Les volgen op een schermpje is niet hetzelfde maar het moest. Opeens waren laptops en tablets onmisbaar, iedereen moest er één hebben. Zelfs nu dat de scholen weer open zijn en dat iedereen deels weer kan gaan werken zijn deze toestellen nog steeds broodnodig. Toch beschikt niet ieder gezin over een laptop of een tablet of hebben ze er niet genoeg om ieder lid van het gezin ervan te voorzien.Kinderen die geen laptop hebben vallen uit de boot in deze tijd. Leerlingen moeten online huistaken maken of oefeningen oplossen op de website Bingel. Daarom treft deze crisis die kinderen het hardst. Wie geen laptop of tablet heeft kan simpelweg niet mee op school. Ze worden voor een deel uitgesloten van de rest. Er moet dringend iets gebeuren om alle kinderen mee te krijgen in de technologische ontwikkelingen. “Gezien ook zorgleerkrachten van onze basisscholen een goed zicht hebben op welke kinderen digitale kansen missen, worden er ook via hen laptops ter beschikking gesteld aan kinderen die anders helaas uit de boot dreigen te vallen”, zegt Vandenput. Daarom vragen het Huis van het Kind in Heusden-Zolder en Ondernemers voor een warm België om zoveel mogelijk oude laptops en tablets in te zamelen. Iedereen kan terecht bij verschillende inzamelpunten zoals het gemeentehuis, de bibliotheek, de Kringwinkel of de AUVA-shop aan de Graaf de Theuxlaan 25/1 in Heusden-Zolder. Verder kan je ook terecht bij Standaard Boekhandel of JBC om je oude toestellen binnen te brengen. Toestellen zijn weer als nieuwDe medewerkers van Ondernemers voor een Warm België maken deze toestellen weer als nieuw op een veilige manier. Zo zijn ze weer gebruiksklaar en kunnen de kinderen er gebruik van maken. Daarna zorgen de medewerkers van Huis van het Kind ervoor dat uw laptop of tablet een nieuwe thuis vindt bij een gezin. “Het gaat om gezinnen die in begeleiding zijn van het Sociaal Huis en/of het Huis van het Kind”, zegt Vandenput. Ze werken ook samen met andere organisaties die een aanvraag kunnen doen voor het uitlenen van een laptop wanneer ze merken wanneer iemand dit nodig heeft. Zo hebben ze dit schooljaar al zo een 80 laptops kunnen uitdelen aan kinderen uit de basisschool. “Zo zorgen we ervoor dat tweedehands materiaal opnieuw kansen biedt aan kwetsbare kinderen. Want voor heel wat gezinnen betekent de aankoop van een laptop een serieuze hap uit hun soms beperkte budget”, zegt Vandenput.