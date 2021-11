Lukaku dicht bij heroptreden maar vermoedelijk nog niet in CL-duel tegen Juventus

Romelu Lukaku is hoogst onzeker voor de clash van dinsdag tussen Chelsea en Juventus, op de vijfde speeldag in groep H van de Champions League.

“Zondag heeft hij voor de eerste keer met de groep getraind en dat is goed verlopen”, vertelde Chelsea-coach Thomas Tuchel maandag op het persmoment. “Momenteel zit hij samen met de medische staf om te bekijken of er een reactie geweest is en maandagavond trainen we nog een laatste keer. Misschien kunnen we hem wel selecteren, maar dan zal het enkel zijn om in het slot van de wedstrijd wat minuten te maken. Dat is het maximum, meer zit er voorlopig niet in.”

De Belgische topschutter aller tijden staat sinds 20 oktober aan de kant met een enkelblessure, opgelopen in het Champions League-duel tegen het Zweedse Malmö. Aanvankelijk werd er slechts een afwezigheid van een tweetal duels vooropgesteld, maar dat werd al snel bijgesteld tot een terugkeer na de interlandperiode. Ook die deadline bleek te nipt. (belga)