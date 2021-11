World Athletics maakt vijf namen bekend voor Atleet van het Jaar, jonge Noor opnieuw topfavoriet

De Internationale Atletiekfederatie World Athletics heeft maandag de vijf supergenomineerden bekendgemaakt voor de titel van Atleet van het Jaar bij de mannen.

Na de stemmingsronde blijven er met Karsten Warholm, Eliud Kipchoge, Joshua Cheptegei, Ryan Crouser en Mondo Duplantis nog vijf atleten over. Jakob Ingebrigtsen (1.500m), Pedro Pichardo (hink-stap-springen), Daniel Stahl (discuswerpen), Miltiadis Tentoglou (verspringen) en de tienkamper Damian Warner vielen af. Alle atleten op de tienkoppige shortlist waren goudenmedaillewinnaars op de Spelen van vorige zomer in Tokio.

De Noorse hordeloper Karsten Warholm en de Keniaanse marathonloper Eliud Kipchoge, in 2018 en 2019 al winnaar van de onderscheiding, worden genoemd als topfavorieten. Warholm pakte na een adembenemende baanronde goud in Tokio en stak ook de Diamond League op zak. Daarnaast bracht hij het wereldrecord onder de 46 seconden. Kipchoge verlengde in Japan dan weer zijn olympische titel.

De Oegandees Joshua Cheptegei (5.000m), de Amerikaan Ryan Crouser, (kogelstoten) en de Zweed Mondo Duplantis (polsstokspringen) zijn outsiders.

De winnaar wordt op 1 december tijdens de World Athletics Awards bekendgemaakt. Vorig jaar was de prijs voor Duplantis. (belga)