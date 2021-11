HiB-label voor goudsmid Kateleine Sohl

De Lommelse Katelijne Sohl is een erkend goudsmid met eigen meesterstempel. Daarnaast draagt ze vanaf nu ook het officiële UNIZO Handmade in Belgium-label, uitgereikt door Leen Janssens van UNIZO Lommel en Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. “Legeren, solderen, uitgloeien, hameren, schuren, polijsten, stenen zetten, … Goudsmid is ambachtswerk in zijn puurste vorm”, stelt Katelijne. “Het behalen van het UNIZO HIB-label is dus een mooie erkenning van mijn werk.”

In 1993, na haar studies goud en juwelen aan het Technicum in Antwerpen, begon Katelijne Sohl onder de naam Ateljee Kativo aan haar avontuur. “Ik heb ook een eigen meesterstempel, die garandeert dat ik een officieel erkende goudsmid ben. Elk juweel van mijn hand draagt deze stempel, met de afbeelding van een kikker. Ik koos voor een kikker als symbool voor mijn juwelen die eruit springen, eigenzinnig, elegant, altijd op maat van de klant en met een onberispelijke service. Mijn juweelontwerpen zijn telkens anders, in goud of zilver. Alles kan en elke uitdaging is welkom”, vertelt Katelijne uitnodigend.“Het verhaal van Katelijne is een zeer mooi ambachtsverhaal. We overhandigen haar dan ook met veel fierheid ons Handmade in Belgium-label”, aldus Bart Lodewyckx.“En het verhaal wordt nog versterkt door het feit dat Sohl Goudsmid is gevestigd in Vill’Artistiek, een horecazaak die heel erg inzet op lokaal en dus ‘Winkelhieren’. Zowel bij de inrichting van hun ‘hapasserie’ als voor hun aanbod van ‘wapas, hapas en bapas” wordt er gewerkt met lokale produkten.” Met het HIB-label zet UNIZO ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken. www.sohl-goudsmid.be