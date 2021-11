Grevenbroekers wandelen in het Zoniënwoud

Aangekomen bij de vertreklocatie Het Groene Dal had men de vrije keuze om een wandeling te maken tussen de 4 en de 28 km. Buiten enkele tussenstops aan De Bosuil in Jezus-Eik voor een hapje en een drankje wandelden de lange afstandswandelaars bijna de hele dag door het prachtige Zoniënwoud. Het mooiste beukenbos van het land. De wandelaars van de korte afstand werden na hun wandeling met de bus naar het Bosmuseum 'Jan van Ruusbroec' in Groenendaal gebracht. Dit museum wordt beheerd door Natuurpunt. Hier maak je kennis met het gigantische bos en zijn bewoners. Je komt er alles te weten over de principes van het bosbeheer en de geschiedenis van het Zoniënwoud.Het was voor alle deelnemers een mooie, geslaagde uitstap.