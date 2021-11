De Feeënboom bezorgt kansarme kinderen een eindejaarscadeautje

Voor het tweede jaar op rij duiken er op woensdag 1 december weer Feeënbomen op in Riemst. Via deze bomen worden de wensen van kinderen uit kansarme gezinnen gerealiseerd zodat ook zij een leuk eindejaar hebben.

Het idee van de Feeënboom ontstond in 2019 in Dilsen-Stokkem waar de vzw The Good Witches begon met de verrassingsactie. In Riemst nam de gemeentelijke jeugddienst het initiatief vorig jaar voor het eerst over. “Gezinnen die het wat moeilijker hebben, konden voor hun kinderen - tot 12 jaar - een wens van maximaal 30 euro binnenbrengen bij het OCMW, die nadien door warme en gulle Riemstenaren ingevuld werden. Ook dit jaar herhalen we de actie omdat we onze sociaal zwakkeren op die manier een mooier jaareinde willen bezorgen” aldus schepen Peter Neven (CD&V).

Net als vorig jaar worden alle wensen in anonieme enveloppen in een van de 3 feeënbomen gehangen. “De inwoners van Riemst kunnen vanaf 1 december een briefomslag uit zo’n boom nemen, het gewenste cadeautje aankopen en dat keurig verpakt inleveren bij het OCMW” aldus jeugdwerker Bernice Claessens. “Het OCMW zorgt er dan voor dat elk cadeautje bij het juiste kind terechtkomt.”

De Feeënboom in Riemst is een initiatief van de Jeugddienst, het Sociaal Huis, Rap op Stap en Kind en Gezin. Vanaf 1 december zijn de Feeënbomen te vinden in de bibliotheek, het gemeentehuis en de Villa Neven aan de Tongersesteenweg 8.

Eddy Vandoren