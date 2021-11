Senioren worden verwend in Maaseik

Ingrijpende veranderingen op latere leeftijd leveren vaak kopzorgen op. Hierover praten binnen de familie is niet altijd vanzelfsprekend en hulp op maat is er te weinig. Daarom startte de Vlaamse Ouderenraad een campagne onder de naam 'Kopzorgen verdienen Zorg'. Precies omdat de grootste zorgen en angsten van senioren onder de radar blijven.CD&V Maaseik pikte hierop in, mede ingegeven door het feit dat corona vereenzaming in de hand werkt. Daarom werden alle geschenkzakjes voorzien van een kaartje. Hierop staan een aantal telefoonnummers waarnaar senioren die het moeilijk hebben, kunnen bellen. Dat kan bij het verlies een dierbare tot voor ondersteuning bij het gebruik van computer of smartphone.