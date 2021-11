Pastoor Ghislain Agognon officieel aangesteld tot de nieuwe pastoor-moderator van federatie Zolder

Pastoor Ghislain Agognon is officieel aangesteld tot de nieuwe pastoor-moderator van de federatie Zolder. De plechtige eucharistieviering vond plaats in de Sint-Vincentiuskerk van Zolder op zondag 21 november 2021.

Sinds begin januari is Ghislain reeds aan de slag, maar door de beperkende covid-maatregelen heeft de officiële aanstelling pas nu plaatsgevonden. De misviering werd voorgegaan in de Sint-Vincentiuskerk door deken Thieu Plessers en werd opgeluisterd door het federaal zangkoor. De benoemingsbrief werd voorgelezen en ondertekend door de getuigen, leden van het federatieteam uit de 4 parochies. Ook de parochie-assistent Brigitte Vandenbosch bevestigde haar toevertrouwde taak, in samenwerking met Ghislain Agognon, verder te zetten.