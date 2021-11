Ham

Je wagen uitlenen kan zware gevolgen hebben. Vraag dat maar aan Jesse. Zijn uitgeleende Lexus belandde in de nacht van zaterdag op zondag in het kanaal van Ham. De zoon van de man aan wie hij zijn wagen had meegegeven was met een groepje vrienden gaan joyriden. “Ik denk dat iedereen wel jong geweest is, maar kattenkwaad kent wel grenzen”, zegt de eigenaar.