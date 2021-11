Chiro Jongens Wijer vieren 50-jarig bestaan

In 1971 stonden Guy Creten, René Swinnen, Omer Mekers en Emiel Gysenbergs aan de wieg van Chiro Jongens Wijer. Deze jeugdbeweging is vandaag nog steeds actief, en heeft in de voorbije halve eeuw al heel wat leden en leiding voortgebracht. “We vonden dan ook dat we deze verjaardag moesten vieren” zo zegt gewezen chiroleider Joris Punie. Samen met zijn vader Jo en andere oud-leiders Karim, Bert, Ward, Visjal en Koen maakte hij deel uit van het organisatiecomité van deze reünie. “Het was fijn om verschillende generaties van Chiro Jongens Wijer samen te brengen. We kozen voor een barbecue in het Buurthuis in Kozen. Deze zaal hadden we versierd met t-shirts die we als chiro de voorbije 50 jaar hebben laten maken. Bij een goed glas heeft iedereen veel herinneringen en anekdotes kunnen ophalen. Normaal zouden enkele oprichters ook aanwezig zijn, maar zij namen liever geen risico met corona. We plannen later dit jaar ook nog een weekend met de hele groep, dat hebben we ook gedaan bij het 40-jarig bestaan. Hopelijk kunnen ze er dan wel weer bij zijn”, zo besluit Joris Punie.