Hoeseltse bibliotheek zet schouders onder Voorleesweek

‘Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Eén kwartier, elk kind, elke dag. Doe je mee?’ Zo luidt de meest recente campagne van Iedereen Leest. Toen de bibliotheek van Hoeselt een affiche van de Voorleesweek in de brievenbus kreeg, wist medewerker Dorien Jorissen wat hen te doen stond. ‘Het is een vrijblijvende activiteit maar we staken meteen de handen uit de mouwen om het in onze bib te organiseren.’ Toch is de Voorleesweek niet alleen voor bibliotheken of scholen. Je kan ook als gezin deelnemen. Als je thuis elke dag minstens 15 minuutjes voorleest en je registreert via de website van de Voorleesweek, beloont Iedereen Leest je met een boekenpakket. In de Hoeseltse bib kan je van zaterdag 20 november tot en met zaterdag 27 november genieten van verschillende voorleesactiviteiten. Elke dag – behalve op dinsdag en vrijdag - is er een voorleesmoment dat 15 tot 30 minuten duurt. Twee vaste vrijwilligers en twee medewerkers van de bib zullen het voorlezen verzorgen. Het programma op woensdag werd opgesteld door de vrijwilligers. Zij zullen in de namiddag hun favoriete Sinterklaasverhalen voorlezen. Het voorleesmoment duurt dan een uur lang en de kinderen krijgen zelfs een extraatje. ‘We willen ons graag nog meer inzetten voor leesbevordering. Dit project past daar perfect bij’, vertelt Dorien. ‘Binnenkort breiden we onze eigen voorleesactiviteiten uit door maandelijks een voorleesmoment van een half uurtje in te plannen. Dit is bovenop onze ‘voorleesmomenten met een extraatje’, waarin vooral beleving centraal staat. Qua timing zit de voorleesweek dus helemaal goed.’ Ada (8) en Lia (6) Kossig uit Hoeselt hebben er alvast heel veel zin in. ‘Voorlezen is extra leuk omdat je dan kan luisteren en naar de prentjes kijken. Terwijl kan je er zelf een verhaal van maken in je hoofd,’ aldus de zusjes. ‘Nu gaan we niet zo vaak naar de bib omdat we thuis al heel veel boeken hebben’, vertelt Ada, waarop Lia aanvult: ‘Maar ik denk dat we nog vaker naar de bib zouden gaan als er vaker werd voorgelezen!’ ‘Kinderen komen regelmatig op bezoek in de bib, vooral met hun leerkracht en klasgenootjes. Jonge gezinnen zien we ook vaak, maar onze grootste doelgroep is nog steeds 50-plus’, vertelt Dorien. Met de Voorleesweek hopen de medewerkers nog meer kinderen kennis te laten maken met de bib. ‘Naar verhalen luisteren en zelf (leren) lezen zijn zo’n belangrijke aspecten voor de ontwikkeling. Als bib kunnen we daar een grote ondersteunende rol in spelen.’