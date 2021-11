COLUMN KELLY LOOS: Takken en bladeren

Enkele weken geleden schreef Anke Buckinx in Billie dat ze de grootste moeite had om haar vrienden ervan te overtuigen dat de herfst een prachtig seizoen is. Helemaal kon ze ook mij niet overtuigen in haar column, want persoonlijk houd ik meer van de lente. Het seizoen waarin de kale bomen weer knopjes krijgen, de bloemetjes voorzichtig hun hoofdje uit het zand steken en alles stilaan weer kleur krijgt. Van de winter houd ik niet zo en hoe je het ook draait of keert, de herfst is wel de aanloop daarnaartoe. Waar ik het wel mee eens ben, is dat de natuur in de herfst echt prachtig is. Vooral dan in het bos. Met je wandelschoenen struinen door een dik, kleurrijk, knisperend bladerdek en wandelen onder een bladerdak in alle mogelijke tinten geel, rood en bruin. Heerlijk. We zijn verwend met een bos op nauwelijks honderd meter van ons huis en maken er dus ook vaak gebruik van. Alleen erger ik me vaak aan al het afval dat wordt achtergelaten in het bos of, en vooral, aan de rand van het bos. Je houdt het niet voor mogelijk wat er allemaal wordt achtergelaten: flesjes, blikjes, snoeppapiertjes, pizzadozen, hamburgerdoosjes en noem maar op. Het is zo zonde dat dat mooie bladertapijt ontsierd wordt door zoveel vuil. Intussen kwam er nog een andere ergernis aan het licht, zag ik deze week op Facebook. Er blijken mensen te zijn die de bospaden barricaderen met takken. Takken in alle maten, maar liefst dikke en lange takken, die moeilijk te verplaatsen zijn, worden over de paden gelegd. Vooral de bewegwijzerde mountainbikeroute is er het slachtoffer van. Er gaan suggesties op dat iemand de motorcrossers uit het bos wil houden, al ben ik die zelf de laatste vijfentwintig jaar niet meer tegengekomen in het bos. Anderen beweren dat de takken dienen om de mountainbikers te hinderen. Dat zou dan natuurlijk wel heel jammer zijn, want er loopt een bewegwijzerde mountainbikeroute door het bos. Misschien moeten we allemaal de anderen hun plezier gunnen: zowel wandelen als fietsen in het bos lijkt me gepermitteerd. Alleen dat afval, dat hoort in een vuilnisbak en niet tussen de kleurrijke bladeren.