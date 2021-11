Hasselt/Genk

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt zag op één dag het aantal covidpatiënten toenemen met twaalf. Dat is de grootste stijging in deze vierde golf. Ook het ZOL in Genk telt op één dag tien extra covidpatiënten. “We staan voor een cruciale week”, zegt ZOL-woordvoerder Jurgen Ritzen.