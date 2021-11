Sociaal Huis houdt dringende inzameling voor Voedselbank Riemst

Jeugdwerker Bernice Claessens roept de Riemstenaren op: “Het is niet altijd vanzelfsprekend om dag in, dag uit een volwaardige, gezonde maaltijd op tafel te zetten of dagelijks broodnodige producten aan te kopen. Door een samenloop van omstandigheden kunnen er immers financiële problemen ontstaan die dit niet toelaten. Gelukkig staan gezinnen er dan niet alleen voor en springt het Sociaal Huis bij via allerlei initiatieven zoals de Voedselbank.”

Die Voedselbank maakt maandelijks een pakket klaar voor een dertigtal Riemstse gezinnen. Het gaat om producten zoals droge voeding, pasta, snoep, conserven, cornflakes... die vanuit de centrale Voedselbank Limburg en vanuit de Europese gemeenschap geschonken worden. Ook meerdere lokale handelaars leveren geregeld verse voedingswaren aan de Voeselbank.

“Momenteel is er echter een grote behoefte aan drinksapjes, koekjes, tandpasta, shampoo, zeep, dierenvoeding, schoonmaak-, afwas- en wasproducten en papieren tissues” weet Claessens. “Via de schoolkinderen hebben we reeds een oproep gedaan om voor 3 december een en ander aan te leveren, zodat deze goederen bij de maandelijkse bedeling van 9 december mee kunnen naar de betrokken gezinnen. Maar Riemstenaren die - los van de school - hun goed hart willen tonen, kunnen dat ook door de benodigde producten rechtstreeks binnen te brengen bij het Sociaal Huis.

Eddy Vandoren