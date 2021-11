ATP komt met reglement omtrent plaspauzes: slechts één keer per match en aan het einde van een set

De bond van professionele tennissers ATP zal een reglement opmaken voor toiletpauzes en medische time-outs tijdens de wedstrijden van de mannen. Dat meldt de Franse sportkrant L’Equipe.

De duur van toiletpauzes heeft al heel wat inkt laten vloeien dit jaar. Bepaalde spelers, zoals Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas, worden ervan verdacht die pauzes te gebruiken om het ritme uit een wedstrijd te halen wanneer ze in het nadeel zijn. In een document gericht aan de spelers, dat L’Équipe heeft kunnen inkijken, geeft de ATP aan dat de spelers nog maar één toiletpauze per match mogen nemen. Bovendien mag dit enkel op het einde van een set gebeuren en dat gedurende maximum drie minuten.

Ook de medische time-outs worden gereglementeerd. Daarvoor is voortaan drie minuten per wedstrijd voorzien bij het veranderen van kant of op het einde van een set. Als de speler niet kan voortspelen tot de volgende kantwissel, verliest hij de punten tot die wissel/het einde van de set.

(belga)