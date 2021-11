Belgian Cats in tweede pot bij loting voor WK-kwalificatiegroepen

De Belgische vrouwenbasketbalploeg zit dinsdag (11u30) in het Zwitserse Genève in de tweede pot bij de loting voor de kwalificatiegroepen voor het WK in Australië (22 september-1 oktober 2022). Dat heeft de internationale basketbalfederatie (FIBA) maandag aangekondigd.

Afhankelijk van de loting zullen de Belgian Cats hun kwalificatietoernooi spelen in het Servische Belgrado of in het Amerikaanse Washington. Ze vermijden in ieder geval China, Japan en Servië, eveneens in de tweede pot ondergebracht. De mogelijke tegenstanders uit pot 1 zijn de VS, Australië, Canada en Frankrijk. In bokaal 3 zitten Wit-Rusland, Rusland, Brazilië en Nigeria. Puerto Rico, Zuid-Korea, Bosnië en Herzegovina en Mali zijn ondergebracht in de vierde pot.

Het team van Valéry Demory kan niet in de groep van Frankrijk terechtkomen. Maximum twee landen van hetzelfde continent zijn toegelaten per poule. Zestien landen worden onderverdeeld in vier groepen van vier. De eerste drie van elk toernooi veroveren een WK-ticket, behalve in de poules van gastland Australië en olympisch kampioen VS. Die twee landen zijn al gekwalificeerd. In hun groep gaan de twee beste andere landen door naar het WK.

Belgrado, dat het EK van 2019 organiseerde, kreeg twee kwalificatietoernooien. Verder wordt er gespeeld in het Japanse Osaka en Washington. De toernooien vinden plaats van 10 tot en met 13 februari. Gastlanden Servië, Japan en VS komen automatisch terecht in de groepen van respectievelijk Belgrado, Osaka en Washington.

De Belgische vrouwen namen in 2018 in Tenerife voor het eerst deel aan een WK basketbal. Ze werden de revelatie van het toernooi en eindigden uiteindelijk als vierde. (belga)