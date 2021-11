De politie controleerde in Bilzen, Riemst en Hoeselt op snelheid. 3.788 wagens passeerden de camera. Hiervan waren er 434 in overtreding. Dat is ruim 11 procent. Op de Tongersesteenweg werden de meeste hardrijders gevat. Hier reed 30 procent te snel. De hoogste snelheden waren voor de Alden Biesensingel met 140 km/uur en 120 km/uur op de Rode Kruislaan.

