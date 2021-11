Actrice uit ‘Familie’ en ‘De buurtpolitie’ schrijft brief aan De Croo: “Voor jullie laksheid moeten wij boeten”

‘De buurtpolitie’- en ‘Familie’-actrice Dorien Reynaert heeft haar frustratie over de coronacrisis van zich afgeschreven in een open brief, gericht aan premier Alexander De Croo. “Om overbelasting in de zorg te vermijden, hadden jullie simpelweg jullie job moeten doen”, zo schrijft ze. Reynaert heeft het over een periode die “overschaduwd werd door stress, depressie en financiële zorgen”.

Ze heeft lang getwijfeld om de brief te schrijven, zo schrijft Dorien Reynaert in haar open brief. De actrice uit onder meer Familie en De buurtpolitie kon het naar eigen zeggen niet meer aanzien hoe de regering de coronacrisis aanpakt. “Ik trek aan een zéér luide alarmbel, in de eerste plaats voor mijn man, voor mezelf en bij uitbreiding voor iedereen die werkzaam is in de eventsector, nightlife & horeca”, schrijft ze. “Want het gaat niet goed met ons, en dat is nog zacht uitgedrukt. Financieel niet, maar al zeker mentaal niet.”

Samen met haar man heeft ze naast het acteren ook een evenementenbureau, Atmosfeer Concept Agency, en dat zou in 2020 volgens haar helemaal van de grond komen en ze zouden bovendien voor de eerste keer ouders worden. “Maar dat alles werd overschaduwd door stress, depressie en financiële zorgen. In het begin waren we nog mee met de leuze ‘Zorg voor iedereen’ en konden we ons min of meer erbij neerleggen om van de ene dag op de andere te stoppen met werken.”

Loze beloftes

Maar intussen is de leuze ‘Zorg voor iedereen’ volgens Reynaert veranderd in ‘Zorg voor iedereen behalve voor al diegenen die de job uitoefenen om mensen te entertainen’, zo schrijft ze. “Want hier zit ik achter mijn computerscherm, met opnieuw een angstaanjagend lege agenda voor de komende maanden en met een man die zich geen houding weet te geven uit pure miserie. Want miserie is het meneer De Croo.”

Reynaert heeft het over “loze beloftes” en “lege woorden” en vindt dat de overheid nagelaten heeft om te doen wat nodig is. “Om de overbelasting in de zorg te vermijden, hadden jullie simpelweg jullie job moeten doen”, schrijft ze nog. “Namelijk deze situatie op voorhand inschatten én preventief handelen. Hoe? Anderhalf jaar (!) lang hebben jullie de tijd gehad om meer bedden en apparatuur te voorzien, om leegstaande gebouwen in te richten als pop-up ziekenhuizen, om werklozen op te leiden om het verplegend personeel te assisteren/te ontlasten… Dan had de zorg nu meer marge gehad en moesten wij nu niet opnieuw stoppen met werken en boeten voor jullie laksheid.”

Zo gaat het nog verder. “Jullie hebben niks preventiefs ondernomen maar gewoon afgewacht en dan is het weer heel gemakkelijk om de verantwoordelijkheid bij de burger en de werkende mens te leggen en met het vingertje te wijzen en te dreigen met torenhoge boetes en straffen. Alsof wij (horeca & events) al niet genoeg uit onze eigen zak hebben betaald om te investeren in veiligheid en propere lucht en Covid Safe Ticket-scanners en extra personeel en en en…”