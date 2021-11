Gezocht: digitaal talent voor de redactie van Het Belang van Limburg

Bij Mediahuis zoeken we een online redacteur voor het digitale team van Het Belang van Limburg in Hasselt. En we geloven dat jij de juiste persoon bent.

Wat we nodig hebben is een digitale wereldburger, een journalist met een hart voor Limburg. Je kent Het Belang van Limburg, je weet waar ons nieuwsmerk voor staat en je wil dat vertalen naar al onze digitale platformen. Je bent gebeten door nieuws en volgt het Limburgse, nationale en internationale nieuws op de voet.

Waarom precies jij? Je hebt een goede nieuwsreflex en je denkt graag mee na over creatieve invalshoeken om nieuws te brengen op elk digitaal kanaal. Je hebt een vlotte pen, een uitstekend taalgevoel en minstens een basiskennis van eindredactie. Je kan een artikel snel de perfecte titel en inleiding geven.

Wat op je cv staat is bij voorkeur een journalistieke opleiding of een hogere opleiding met een eerste journalistieke ervaring. Heb je een andere bachelor of master en zit je met keiveel goesting om in de journalistiek te beginnen, dan horen we ook heel graag van je. Je bent helemaal mee met sociale media en je bent een enthousiaste teamspeler. Stress en deadlines schrikken je niet af. En je hebt uiteraard geen probleem met wisselende shiften en avond- en weekendwerk.

Wat je terugkrijgt, is …

•een job boordevol uitdagingen, met een contract van onbepaalde duur

•bij de tweede meest aantrekkelijke werkgever van België (Randstad Employer Brand Research 2020),

•toegang tot De Academie, de binnenhuisuniversiteit van Mediahuis met een ruim aanbod aan opleidingen om je talenten optimaal te ontwikkelen,

•kans op interne mobiliteit binnen een grote mediagroep met sterke merken in België, Nederland, Ierland en Luxemburg,

•een flexibele werkorganisatie met thuiswerkmogelijkheden,

•een inspirerende en moderne werkomgeving,

•een aantrekkelijk loonpakket met interessante extralegale voordelen, een uitgebreid flexplan en extra vakantiedagen,

•en een heleboel fijne collega’s die je job nóg leuker maken.

Online solliciteren kan hier.